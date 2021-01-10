Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Серии А.
Милан - Торино, getty images
10 января 2021, 01:54
Милан принимал Торино на своем поле в рамках поединка 17-го тура чемпионата Италии и добился уверенной победы.
Подопечные Стефано Пьоли открыли счет в середине первого тайма усилиями Леау, а удвоили преимущество благодаря голу Кесси с одиннадцати метров.
Обзор матча:
Милан — Торино 2:0
Голы: Леау, 25, Кесси, 36 (пен).
Милан: Доннарумма — Калабриа, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кесси, Тонали (Далот, 55) — Хауге (Мальдини, 85), Диас (Чалханоглу, 60), Кастильехо — Леау (Ибрагимович, 85).
Торино: Сиригу — Бремер, Лянко, Иццо — Родригес (Мурру, 64), Верди, Ринкон (Серге, 76), Лукич, Синго — Гояк (Линетти, 46), Белотти (Бонаццоли, 86).
Предупреждения: Диас, 35, Тонали, 45+1, Далот, 66, Леау, 80 — Ринкон, 26, Серге, 90+1.