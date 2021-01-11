Италия

Менеджер рассказал о мотивации своей команды.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо высказал свое мнение о победе его команды в поединке Серии А против Удинезе (2:1).

"Это была тяжелая игра. Все в команде в курсе, что нужно всегда играть с полной отдачей. Поражение от Специи в прошлом туре стало ударом для нас. Показать такую игру против соперника уровня Удинезе — это очень здорово.

В футболе важна эмоциональная составляющая, в игре со Специей мы не проявили себя. Красивый футбол — это, конечно, хорошо, но в некоторых матчах нам не хватает злости. Однако ты не можешь всегда быть Брэдом Питтом. Иногда в зеркале нужно увидеть гадкого утенка, чтобы не расслабляться", — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

Напомним, что после 17 туров Наполи занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко.

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