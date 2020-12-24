Италия

Наставник неаполитанского клуба рассказал о своем аутоимунном заболевании.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо рассказал о своих проблемах со здоровьем.

Последнее время наставник неаполитанского клуба ходил с повязкой на одном глазу и пропустил несколько послематчевых интервью. После игры с Торино (1:1) Гаттузо дал комментарий без повязки на лице, после чего стало видно, что веко итальянца сильно опущено.

Гаттузо объяснил, что страдает от миастении – аутоиммунного заболевания, характеризующегося патологически быстрой утомляемостью поперечнополосатых мышц.

"Я не был собой в последние 12 дней. Я хочу обратиться ко всем тем, особенно к детям, которые смотрят в зеркало и видят что-то странное или не совсем правильное: жизнь прекрасна. Принимайте все.

Парни тоже страдают, видя меня таким, знаю это, но я жив. У меня уже 10 лет миастения, в третий раз происходит такое сильное обострение. Но это пройдет, и с глазом все будет нормально.

Дело не только в том, что я плохо выгляжу. При этом состоянии ты чувствуешь себя по-настоящему истощенным. В глазах двоится 24 часа в сутки, это выматывает. Только такой псих как я стал бы продолжать работать.

Как бы то ни было, это моя жизнь, и есть вещи похуже. Некоторые уже предполагают, что мне осталось жить месяц, но я уверяю, все в порядке. Когда я все-таки умру, я хочу отправиться туда, где я жил: на футбольное поле", – приводит слова Гаттузо Football Italia.