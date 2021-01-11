Аргентинец считает, что менеджер не прав.
Алехандро Гомес, getty images
11 января 2021, 13:50
Нападающий Аталанты Алехандро Гомес отреагировал на критику со стороны главного тренер команды Джан Пьеро Гасперини.
Напомним, наставник бергамасков заявил, что аргентинец не играет, потому что не сумел адаптироваться к новым изменениям в команде.
Гомес, в свою очередь, в своих сторис Instagram опубликовал ряд скринов, которые демонстрируют игрока на разных позициях на поле.
Ранее сообщалось, что основным претендентом на Гомеса остается Интер, который, по информации СМИ, уже согласовал контракт с игроком.