Италия

Аргентинец считает, что менеджер не прав.

Нападающий Аталанты Алехандро Гомес отреагировал на критику со стороны главного тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, наставник бергамасков заявил, что аргентинец не играет, потому что не сумел адаптироваться к новым изменениям в команде.

Гомес, в свою очередь, в своих сторис Instagram опубликовал ряд скринов, которые демонстрируют игрока на разных позициях на поле.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Гомеса остается Интер, который, по информации СМИ, уже согласовал контракт с игроком.