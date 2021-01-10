Италия

На Альберта Самби Локонгу посоветовал обратить внимание Алексис Салемакерс.

Милан следит за центральным полузащитником Андерлехта Альбертом Самби Локонгой — утверждает Calciomercato.com.

На 21-летнего игрока, которого называют "бельгийским Бускетсом", руководству Милана посоветовал обратить внимание его соотечественник Алексис Салемакерс, недавно ставший "дьяволом".

Локонга провел в составе Андерлехта 50 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.

Альберт выступал за юношеские и молодежную сборные Бельгии, однако, как и его брат Поль-Хосе М'Поку, может сменить футбольное гражданство и играть за сборную ДР Конго.

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