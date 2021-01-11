Италия

В 1/8 финала Кубка Италии Ювентус не сможет выставить также Вестона Маккенни и Федерико Кьезу.

Травма Пауло Дибалы, полученная в матче 17-го тура чемпионата Италии против Сассуоло, оказалась серьезной — сообщает официальный сайт Ювентуса.

Аргентинец повредил связки левого колена, и на восстановление ему понадобится от 15-ти до 20-ти дней. Это значит, что Пауло пропустит не только матч 1/8 финала Кубка Италии против Дженоа (13 января), но и встречу с Интером в 18-м туре Серии А (17 января), а также поединок за Суперкубок Италии против Наполи (20 января).

Чуть лучше ситуация с Вестоном Маккенни и Федерико Кьезой. Их повреждения незначительные, и они пропустят лишь матч против Дженоа.

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