Италия

Наставник туринского Ювентуса прокомментировал тяжелую победу его команды в Кубке Италии над Дженоа.

Туринский Ювентус на стадии 1/8 финала в домашних условиях принимал генуэзский Дженоа, не испытав особых проблем на старте поединка, когда сумел оформить два быстрых мяча. Однако "грифоны" не только сумели дать отпор, но и перевели игру в дополнительное время, где все равно уступили под натиском действующего чемпиона страны (3:2).

Главный тренер "зебр" Андреа Пирло на послематчевой пресс-конференции посетовал на то, что его команда сама придумала себе проблемы по ходу игры: "Мы сами усложнили себе жизнь. Показали хорошее начало, после чего могли лучше управлять игрой, однако потеряли концентрацию при первом пропущенном голе, после чего соперник заставил нас изрядно попотеть.

В нашем стартовом составе было достаточно много футболистов, которые впервые попробовали вкус игры на таком уровне, поэтому ошибки были вполне естественным явлением.

Кубок Италии — одна из наших целей на сезон, мы сделали шаг в правильно направлении, но теперь должны сосредоточиться перед очередной игрой в чемпионате.

Нам нужно быть более собранными в завершающей стадии, непосредственно перед чужими воротами. Наша молодежь сыграла блестяще, но в следующий раз от них может потребоваться уже больше усилий", — подытожил итальянский специалист.

Следующий матч туринского Ювентуса пройдет на поле миланского Интера в рамках 18-го тура итальянской Серии А. Игра на Джузеппе Меацца состоится 17 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.