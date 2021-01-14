Италия

Хорват в скором времени может вернуться в Италию.

Агент нападающего Марио Манджукича провел встречу с представителями Милана, сообщает Sкy Italia.

Напомним, хорватский футболист находится в статусе свободного агента, а его последним клубом был Аль-Духайль, который он покинул прошлым летом.

По данным источника, переговоры о предоставлении контракта прошли в положительном ключе, и сам нападающий также готов вернуться в Италию.

Ранее сообщалось, что Манджукич может вновь играть в испанской Примере, где в его услугах заинтересована Сельта.