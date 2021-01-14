Италия

Нападающий хочет вновь играть в Серии А.

Нападающий Алешандро Пато заявил, что вновь хотел бы защищать цвета Милана, за который он выступал с 2008 по 2013 год.

"У меня остались отличные воспоминания, ведь мы говорим о 150 играх, 63 голах, скудетто и Суперкубке Италии. Возвращение в Милан, который в моем сердце, – это моя мечта

Конкуренция с Ибрагимовичем? Я бы согласился, в чем проблема? Но я не пришел бы в Милан, чтобы быть его сменщиком. Я бы играл, пары матчей хватило бы, чтобы убедить тренера.

Давайте допустим, что мы могли бы играть вместе. Мы бы составили отличный дуэт", – сказал Пато La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Милан намерен арендовать полузащитника Торино Суалихо Мейте.