Нападающий хочет вновь играть в Серии А.
Пато в Милан, getty images
14 января 2021, 13:55
Нападающий Алешандро Пато заявил, что вновь хотел бы защищать цвета Милана, за который он выступал с 2008 по 2013 год.
"У меня остались отличные воспоминания, ведь мы говорим о 150 играх, 63 голах, скудетто и Суперкубке Италии. Возвращение в Милан, который в моем сердце, – это моя мечта
Конкуренция с Ибрагимовичем? Я бы согласился, в чем проблема? Но я не пришел бы в Милан, чтобы быть его сменщиком. Я бы играл, пары матчей хватило бы, чтобы убедить тренера.
Давайте допустим, что мы могли бы играть вместе. Мы бы составили отличный дуэт", – сказал Пато La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что Милан намерен арендовать полузащитника Торино Суалихо Мейте.