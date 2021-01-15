Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Кубка Италии.

Римское дерби состоится уже на стадии 1/8 финала Кубка Италии и станет одним из самых горячих матчей турнира.

Лацио — Рома

Пятница, 15 января, 21:45. Стадион Олимпико, Рим. Главный арбитр встречи — Даниэле Орсато.

Обе команды данным поединком вступают в текущий розыгрыш Кубка Италии. Противостояние Лацио и Ромы всегда полно эмоций, борьбы и ярости. К игре обе команды подходят в несколько отличающемся состоянии. Рома ведет погоню за миланскими грандами и мечтает о чемпионском звании, тогда как "орлы" пытаются ворваться в еврокубковую зону.

Лацио немного сбавил обороты осенью из-за параллельного участия в Лиге чемпионов, что было довольно непривычным явлением для "бьянкочелести". Тем не менее, они смогли добиться положительного результат и пройти в плей-офф. Рома же уверенно справилась на групповой стадию в Лиге Европы, а потому больший акцент делала именно на внутреннем первенстве.

Обе команды провели поединки в рамках Серии А 10-го января. Лацио гостил у Пармы и смог добиться победы с комфортным счетом 2:0, решив судьбу поединка в начале-середине второй половины игры. Рома же противостояла Интеру на своем поле. После довольно уверенного начала и результативного Пеллегрини подопечные Фонсеки упустили нити игры в начале второго тайма, за что поплатились двумя пропущенными голами. Тем не менее, "волки" все-таки сделали счет равным и заработали один балл.

В прошлом розыгрыше турнира Лацио прекратил свой путь на стадии четвертьфинала, минимально уступив Наполи на выезде. Рома, в свою очередь, на том же этапе схлестнулась с Ювентусом и постигла неудачу. Тренерские штабы обеих команд вряд ли прибегнут к существенной ротации, а потому ждем основные составы от обеих команд.

Не сыграют: Стракоша, Катальди, Фарес, Корреа — Миранте, Калафьори, Сантон, Дзаньоло, Пасторе