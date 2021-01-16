Италия

Итальянец рассказал об особенностях работы.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло высказал свое мнение о давлении на команду и сложности тренерской работы.

"Мне кажется, к тренерам стоит относиться с уважением из-за сложности той работы, что они выполняют каждый день, а также из-за результатов матчей и допущенных ошибок. Матчи сложно проводить и анализировать. Особенно когда играешь каждые три дня. Нужно работать над мельчайшими деталями, ведь именно они делают разницу.

Давить на нас – это нормально, нам это подходит, ведь мы – Ювентус, и мы должны привыкать к такому. В матчах против больших клубов наша концентрация всегда находится на пределе. Я еще никогда не видел игроков более заряженными, и я спокоен за них", — сказал Пирло официальному сайту Ювентуса.

Ранее итальянский специалист дал свою оценку игре команды в поединке Кубка Италии против Дженоа.