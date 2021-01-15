Италия

Швед — о своих амбициях в 39 лет.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович рассказал о своих амбициях и об отношениях с главным тренером клуба Стефано Пьоли.

"Я чувствую себя лидером на поле, и мои товарищи по команде следуют за мной. 10 лет назад была другая ситуация и другие футболисты. Сегодня есть молодые игроки и не все результаты зависят от меня.

Мы боремся с Интером за первое место в таблице. Но зимний титул победителя меня не интересует, я хочу титул в конце сезона".

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"Стефано Пьоли — джентльмен. Он вселяет в меня уверенность и заставляет чувствовать себя в своей тарелке. Он показал себя отличным клубным тренером.

В мои обязанности на футбольном поле входит забивать голы. Если ты не забиваешь, ты не выигрываешь", — цитирует Златана сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио ссылаясь на La Repubblica