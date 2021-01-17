Италия

Менеджер поделился ожиданиями перед очным матчем.

Главный тренер Интера Антонио Конте высказал свое мнение о Ювентусе накануне встречи команд в Серии А.

"Нас ждет игра между двумя командами, которые стремятся бороться за что-то важное. Каждый матч важен, и на кону стоит три очка. Совершенно очевидно, что Ювентус — это ориентир для всех, благодаря своей доминации в Италии в последние годы. Если идет оценка уровня команды, то сравнивают ее в Италии с Ювентусом.

Я не хочу называть фаворитов игры, нужно просто с уважением отнестись к сопернику, который доминирует вот уже как девять лет и хочет оказаться сильнейшим в этом году. Уважение — это меньшее, что мы можем оказать Ювентусу за все, что клуб сделал, тем более в последние годы судьба Серии А была предрешена.

Мы сократили отставание от них в прошлом году и надеемся, что сможем сделать это и сейчас, потому что я помню времена, когда Ювентус опережал своих конкурентов на 20-25 очков, и это было неприятно", — цитирует Конте Goal.

Ранее итальянский специалист рассказал о атмосфере внутри своей команды.