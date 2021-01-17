Италия

Информация о финансовых проблемах миланского клуба начинает находить подтверждение.

Как сообщает испанское ежедневное издание Diario AS, миланский Интер не сумел совершить платеж в размере 10 млн евро в пользу мадридского Реала в качестве обязательств по рассрочке, которые были взяты "змеями" во время трансфера марокканского полузащитника Ашрафа Хакими.

Финансовые трудности у "нерадзурри" начали всплывать на поверхность после того, как появилась первая информация о возможной продаже клуба китайской кампанией-владельцем Suning, которую в срочном порядке пришлось опровергать президенту Стивену Джану.

В Италии ходят слухи о возможной продаже части клуба английскому фонду BC Partners, который на данный момент проводит анализ счетов Интера.

Издание La Repubblica, в частности, получило информацию о том, что игроки в данный момент не получают зарплату, в результате чего в субботу, 16 января, были вынуждены провести переговоры с советом директоров. Клуб заверил их, что июльские и августовские выплаты будут выплачены до 16 февраля (после наступления этой даты будут начисляться штрафные санкции).

Хакими перешел из мадридского Реала в миланский Интер в первый день сентября 2020 года. "Змеи" взяли на себя обязательство выплатить за данный трансфер 40 млн евро четырьмя равными по размеру суммами рассрочки, но уже с первым траншем с их стороны возникли проблемы.

Впрочем, как сообщает источник, "сливочные" пошли навстречу "нерадзурри", предложив отодвинуть выплаты до 30 марта следующего года.

В новом сезоне Ашраф Хакими принял участи в 23 поединках (1465 минут) своего нового клуба, сумев забить шесть мячей и отдать пять голевых передач.

Ближайший матч, в котором марокканец сможет принять участие, состоится сегодня, 17 января, когда в 21:45 по киевскому времени начнется встреча между Интером и Ювентусом. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.