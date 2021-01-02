Президент Интера Стивен Чжан сделал официальное заявление.
Стивен Чжан, Getty Images
02 января 2021, 14:49
Стивен Чжан категорически опроверг все слухи о возможной продаже Интера.
“В связи с появившимися слухами о возможной продаже Интера президент Стивен Чжан официально заявляет, что они абсолютно ложны и не имеют под собой никаких оснований”, – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Владельцы Интера действительно обратились к Rothschild Bank для поиска новых инвесторов, однако речь идет о потенциальных мелких акционерах, а не о новых владельцах.
Ранее Corriere dello Sport сообщила, что Suning собирается избавиться от Интера.