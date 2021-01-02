Италия

Президент Интера Стивен Чжан сделал официальное заявление.

Стивен Чжан категорически опроверг все слухи о возможной продаже Интера.

“В связи с появившимися слухами о возможной продаже Интера президент Стивен Чжан официально заявляет, что они абсолютно ложны и не имеют под собой никаких оснований”, – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merito alle ipotesi di cessione del Club 👇 https://t.co/vmGRPKCKbp — Inter (@Inter) January 2, 2021

Владельцы Интера действительно обратились к Rothschild Bank для поиска новых инвесторов, однако речь идет о потенциальных мелких акционерах, а не о новых владельцах.

Ранее Corriere dello Sport сообщила, что Suning собирается избавиться от Интера.