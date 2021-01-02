Италия

Первые лица миланского клуба объяснили свои неоднозначные шаги реструктуризацией долгов клуба.

По информации итальянского издания Il Corriere dello Sport, семья Чжан, которая владеет правами на миланский Интер, передала банку Rothschild соответствующие полномочия для поиска новых миноритарных акционеров для клуба.

Текущие руководители "змей" решили заменить LionRock Capital в данном звене, которая владеет 31,05% правами на миланский клуб. Однако, как сообщает источник, в предоставленных семьей Чжан отчетах о положении дел в клубе есть данные, указывающие на возможное желание о полной продаже активов.

Однако, владельцы клуба, дали заверения директорам, что они стремятся только рефинансировать существующий долг, согласно проекту, начатому в 2016 году, и что клубу не грозит крах финансовой структуры.

При этом, позиция семьи Чжан относительно трансферов в зимний период также может служить подтверждением шаткой ситуации с деньгами внутри Интера — руководители наложили запрет на любые входящие трансферы, если не будут проданы уже имеющиеся футболисты.

Напомним, что в недавнем прошлом сардинский Кальяри успешно арендовал Раджу Наингголана до конца сезона, а потенциальным следующим кандидатом на выход считается датский полузащитник Кристиан Эриксен.

Следующий матч миланского Интера запланирован на воскресенье, 3 января, когда команда Антонио Конте сыграет дома против Кротоне.