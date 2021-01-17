Италия

"Россонери" укрепят ряды хорватским игроком.

Нападающий Марио Манджукич в ближайшее время станет футболистом Милана, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны договорились о контракте до конца нынешнего сезона, и клуб ожидает одобрения сделки агентом хорватского футболиста.

Напомним, что Манджукич является свободным агентом после того, как летом прошлого года он расторг контракт с катарским клубом Аль-Духаиль.

Ранее о прогрессе и целях Милана на текущий сезон рассказал нападающий Златан Ибрагимович.