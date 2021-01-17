Хавбек может в скором времени вернуться в Бельгию.
Руслан Малиновский, getty images
17 января 2021, 12:40
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский в текущее трансферное окно может вернуться в чемпионат Бельгии, сообщает Voetbal24.
По данным источника, в услугах украинского футболиста всерьез заинтересованы Антверпен и Генк, за который хавбек выступал ранее.
Отмечается, что Малиновский может покинуть Аталанту, так как недоволен количеством игрового времени в текущем сезоне. Игрок вышел всего в шести поединках с первых минут.
Ранее сообщалось, что заполучить полузащитника хочет Брюгге, но футболист отверг предложение бельгийской команды.