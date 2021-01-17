Италия

Хавбек может в скором времени вернуться в Бельгию.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский в текущее трансферное окно может вернуться в чемпионат Бельгии, сообщает Voetbal24.

По данным источника, в услугах украинского футболиста всерьез заинтересованы Антверпен и Генк, за который хавбек выступал ранее.

Отмечается, что Малиновский может покинуть Аталанту, так как недоволен количеством игрового времени в текущем сезоне. Игрок вышел всего в шести поединках с первых минут.

Ранее сообщалось, что заполучить полузащитника хочет Брюгге, но футболист отверг предложение бельгийской команды.