Италия

Украинский полузащитник готов бороться з место в старте.

Руслан Малиновский ответил отказом бельгийскому Брюгге, желая остаться в Аталанте, сообщает портал Voetbal24.

Футболист решил бороться за место в стартовом составе бергамской команды, а не делать шаг назад в своей карьере.

Джан Пьеро Гасперини ценит Малиновского за его опасность на каждом участке поля, но стать ключевым футболистом у украинца не выходит.

В текущем сезоне украинский полузащитник забил гол и отдал три результативные передачи за Аталанту в 16 матчах.

Напомним, что Руслан Малиновский находится в списке интересов Интера и рассматривает в качестве замены Эриксену.