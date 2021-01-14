Украинский полузащитник готов бороться з место в старте.
Руслан Малиновский, getty images
14 января 2021, 23:46
Руслан Малиновский ответил отказом бельгийскому Брюгге, желая остаться в Аталанте, сообщает портал Voetbal24.
Футболист решил бороться за место в стартовом составе бергамской команды, а не делать шаг назад в своей карьере.
Джан Пьеро Гасперини ценит Малиновского за его опасность на каждом участке поля, но стать ключевым футболистом у украинца не выходит.
В текущем сезоне украинский полузащитник забил гол и отдал три результативные передачи за Аталанту в 16 матчах.
Напомним, что Руслан Малиновский находится в списке интересов Интера и рассматривает в качестве замены Эриксену.