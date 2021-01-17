Италия

Испанец рассказал о своем будущем.

Нападающий Тенерифе Фран Соль, контракт которого принадлежит Динамо, заявил, что был бы не против остаться в испанской команде.

"Это хороший проект, но кто знает, что может произойти в будущем? Чтобы остаться здесь, должна быть договоренность между киевским Динамо и Тенерифе, но мне очень комфортно в этом клубе и, конечно, я не исключаю вариант остаться", — сказал Соль Marca.

В текущем сезоне футболист провел за команду 17 поединков, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что контрольный матч между Динамо и солигорским Шахтером может не состоятся по политическим причинам.