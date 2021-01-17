Украина

Беларуский футбол страдает от ситуации внутри страны.

Как сообщает беларуский ресурс Прессболл, спаринг между киевским Динамо и солигорским Шахтером находится на грани срыва из-за санкционных мер со стороны правительства Беларуси относительно иностранных государств.

В связи с тем, что клубам, имеющим государственное финансирование, было запрещено проводить учебно-тренировочные сборы за границей, коллектив украинского специалиста будет вынужден проводить зимнее межсезонье внутри собственной страны.

Кроме Шахтера Солигорск, финансовую подпитку со стороны министерства спорта также имеют БАТЭ, Торпедо-БелАЗ, Динамо Минск и Рух.

Как сообщает источник, перед клубами поставили достаточно незамысловатое условие: "Хотите — летите, но лишитесь господдержки. Не полетите — все будет, как было".

Однако, одним из последних решений того же правительства Беларуси стало выведение футбола из числа "приоритетных для страны видов спорта" на 2021 год, поэтому финансирование вышеуказанных команд и так будет значительно урезано.

Мотивация данного решения со стороны чиновников соседней страны выглядит еще проще: "Сохранить государственные деньги в государстве. Не тратить их на Дубай, Белек или Сочи. А тратить на манежи, которые построили и которые нужно окупать".

Изначально, спарринг между Динамо Киев и Шахтером Солигорск был запланирован на 21 января.