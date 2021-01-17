Завершился матч 18-го тура Серии А.
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17 января 2021, 15:24
В поединке 18-го тура чемпионата Италии Наполи без маленький проблем уничтожил Фиорентину, забив шесть безответных мячей.
Победа позволила неаполитанцам подняться в зону Лиги чемпионов, а "фиалки" опустились на 14-ю позицию.
Наполи — Фиорентина 6:0
Голы: Инсинье, 5, 72 (с пенальти), Демме, 36, Лосано, 38, Зелински, 45, Политано, 89
Наполи: Оспина — Хисай, Манолас (Рахмани, 79), Кулибали, Руй — Лосано (Политано, 62), Демме, Залински (Элмас, 73), Бакайоко, Инсинье (Коффи, 79) — Петанья (Мертенс, 73)
Фиорентина: Драговски — Игор, Песселья, Миленкович (Мартинес, 85) — Бираги, Рибери (Куаме, 46), Кастровилли (Бонавентура, 73), Амрабат (Валеро, 85), Кальехон (Пульгар, 74), Венути — Влахович
Предупреждения: Инсинье