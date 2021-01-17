Италия

Команда Гаттузо не оставила шансов сопернику.

В рамках 18-го тура итальянской Серии А Наполи поиздевался над Фиорентиной (6:0).

Дублем в данном противостоянии отметился Инсинье, и по голу на свой счет записали Демме, Лосано, Зелиньски и Политано.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Наполи — Фиорентина 6:0

Голы: Инсинье, 5, 72 (с пенальти), Демме, 36, Лосано, 38, Зелински, 45, Политано, 89

Наполи: Оспина — Хисай, Манолас (Рахмани, 79), Кулибали, Руй — Лосано (Политано, 62), Демме, Залински (Элмас, 73), Бакайоко, Инсинье (Коффи, 79) — Петанья (Мертенс, 73)

Фиорентина: Драговски — Игор, Песселья, Миленкович (Мартинес, 85) — Бираги, Рибери (Куаме, 46), Кастровилли (Бонавентура, 73), Амрабат (Валеро, 85), Кальехон (Пульгар, 74), Венути — Влахович

Предупреждение: Инсинье