Италия

Специалист остался доволен игрой своих подопечных.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал разгромную победу над Фиорентиной в рамках 18-го тура Серии А (6:0).

"Многим кажется, что это была легкая победа, но нет. Вспомните, какой прекрасный сэйв совершил Оспина при счете 1:0. Позже "фиалки" попали в перекладину. Мы и так множество очков потеряли, нельзя было ошибаться".

"Мы смогли реализовать многие моменты, которые создали. Надеемся, что продолжим таким же образом в Кубке с Ювентусом. Нам пригодится везение", — цитирует Гаттузо La Gazzetta dello Sport.

После 18 туров Наполи занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Фиоретина — 14-я.

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