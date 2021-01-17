Италия

Украинец отыграл 66 минут поединка.

В рамках 19-го тура итальянской Серии А Аталанта в домашних стенах принимает Дженоа (0-0 к 79-й минуте).

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в стартовый состав бергамского клуба на данный поединок. Он вышел с первых минут впервые в 2021 году.

На 66-й минуте матча вместо украинца на поле вышел Алексей Миранчук.

Ранее Руслан Малиновский сыграл полный матч Кубка Италии против Кальяри.