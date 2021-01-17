Италия 17 января 2021, 20:36 Миранчук заменил Малиновского в середине второго тайма матча с Дженоа Украинец отыграл 66 минут поединка. Руслан Малиновский (по центру), Getty Images 17 января 2021, 20:36 В рамках 19-го тура итальянской Серии А Аталанта в домашних стенах принимает Дженоа (0-0 к 79-й минуте). Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в стартовый состав бергамского клуба на данный поединок. Он вышел с первых минут впервые в 2021 году. На 66-й минуте матча вместо украинца на поле вышел Алексей Миранчук. Ранее Руслан Малиновский сыграл полный матч Кубка Италии против Кальяри. Люди Руслан Малиновский Алексей Миранчук Команды Аталанта Дженоа Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте