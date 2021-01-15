Украинский полузащитник помог "бергамаскам" пробиться в 1/4 турнира.
Шутало и Малиновский, getty images
15 января 2021, 00:10
Аталанта в рамках поединка 1/8 финала Кубка Италии принимала на своем поле Кальяри и добилась уверенной победы.
"Бергамаски" открыли счет под занавес первой половину игры усилиями Миранчука, а уже на исходе часа игры еще дважды огорчили оппонента. Правда, перед этим Соттил счет сравнял.
Руслан Малиновский провел на поле все девяносто минут, но результативными действием не отметился.
Аталанта — Кальяри 3:1
Голы: Миранчук, 43, Муриэль, 61, Шутало, 64 — Соттил, 55
Аталанта: Спортьелло — Госенс (Хатебур, 68), Джимсити, Ромеро, Шутало, Мехле — Пессина (де Рон, 46), Фройлер (Депаоли, 75), Миранчук (Иличич, 69), Малиновский — Муриэль (Паломино, 89).
Кальяри: Викарио — Дзаппа, Чеппителли, Трипальделли (Ликояннис, 83), Валюкевич — Калигара (Жоао Педро, 67), Марин, Трамони (Перейро, 72), Нандес — Соттил (Унас, 83), Паволетти (Черри, 66).
Предупреждение: Иличич