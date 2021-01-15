Италия

Украинский полузащитник помог "бергамаскам" пробиться в 1/4 турнира.

Аталанта в рамках поединка 1/8 финала Кубка Италии принимала на своем поле Кальяри и добилась уверенной победы.

"Бергамаски" открыли счет под занавес первой половину игры усилиями Миранчука, а уже на исходе часа игры еще дважды огорчили оппонента. Правда, перед этим Соттил счет сравнял.

Руслан Малиновский провел на поле все девяносто минут, но результативными действием не отметился.

Аталанта — Кальяри 3:1

Голы: Миранчук, 43, Муриэль, 61, Шутало, 64 — Соттил, 55

Аталанта: Спортьелло — Госенс (Хатебур, 68), Джимсити, Ромеро, Шутало, Мехле — Пессина (де Рон, 46), Фройлер (Депаоли, 75), Миранчук (Иличич, 69), Малиновский — Муриэль (Паломино, 89).

Кальяри: Викарио — Дзаппа, Чеппителли, Трипальделли (Ликояннис, 83), Валюкевич — Калигара (Жоао Педро, 67), Марин, Трамони (Перейро, 72), Нандес — Соттил (Унас, 83), Паволетти (Черри, 66).

Предупреждение: Иличич