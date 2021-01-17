Италия

Украинец с первых минут появится на футбольном поле.

В рамках 19-го тура итальянской Серии А Аталанта в домашних стенах примет Дженоа.

Главный тренер бергамцев Джан Пьеро Гасперини определился с составом на данный поединок.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, Госенс — де Рон, Фройлер, Малиновский, Сапата — Иличич.

Запасные: Спортьелло, Росси, Шутало, Ромеро, Руджери, Пессина, Муриэль, Миранчук, Мехле, Ламмерс, Кальдара, Депаоли

Отметим, матч Аталанта — Дженоа состоится 17-го декабря. Начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

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