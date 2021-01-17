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Интер — Ювентус 2:0
Голы: Видаль, 12, Барелла, 52

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 77), Янг (Дармиан, 73) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 86).

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Фработта (Бернардески, 58) — Кьеза, Бетанкур, Рабио (Маккенни, 58), Рэмси (Кулусевски, 58) — Дибала, Роналду.

Предупреждения: Янг, Барелла — Бонуччи, Мората.