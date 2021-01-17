Италия
17 января 2021, 23:49
Интер переиграл Ювентус во Всеитальянском дерби
"Нерадзурри" догнали по набранным очкам лидера чемпионской гонки — Милан.
17 января 2021, 23:49
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Интер — Ювентус 2:0
Голы: Видаль, 12, Барелла, 52
Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 77), Янг (Дармиан, 73) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 86).
Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Фработта (Бернардески, 58) — Кьеза, Бетанкур, Рабио (Маккенни, 58), Рэмси (Кулусевски, 58) — Дибала, Роналду.
Предупреждения: Янг, Барелла — Бонуччи, Мората.