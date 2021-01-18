Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют сардинский Кальяри и Милан.

Восемнадцатый тур итальянской Серии А будет завершаться поединком на Сардинии между местным Кальяри и лидером национального первенства — Миланом.

Эусебио Ди Франческо провел несколько замен в стартовом составе своей команды, по сравнению с неудачной игрой против Фиорентины (0:1), сменив правый фланг своей обороны за счет выходов Дзаппы и Чеппителли вместо Пизакане и Валукиевича. Кроме того, Марин единолично разместится в опорной зоне, а с первых минут вместо Оливы сыграет Дункан. Также, набоюдаем выход Гастона Перейро.

Стефано Пьоли из-за атаки коронавируса COVID-19 на его подопечных не смог рассчитывать на Тео Эрнандеса, чье место в левом фланге обороны занял Далот.

Кальяри: Краньо — Дзаппа, Чеппителли, Годин, Ликояннис — Наингголан, Марин, Дункан — Перейро, Педро — Симеоне.

Запасные: Викарио, Арести, Валукиевич, Трипальделли, Боччья, Калиджара, Олива, Трамони, Делпупо, Соттил, Паволетти, Черри.



Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Далот — Кессье, Тонали — Кастильехо, Диас, Хауге — Ибрагимович.