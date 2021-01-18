Италия

Коллектив Стефано Пьоли завершал игру в численном меньшинстве.

Вынесенный на вечер понедельника поединок 18-го тура итальянской Серии А между сардинским Кальяри и Миланом закрывал обширную программу очередного футбольного уик-энда. Лидер национального первенства должен был почувствовать неладное, когда почти за сутки до отчетной игры с ним по набранным очкам сравнялись соседи по городу в лице миланского Интера. Очевидно, что "россонери" такая ситуация устроить не могла, поэтому необходимость победы над "островитянами" не поддавалась сомнениям.

Несмотря на поражение в матче против туринского Ювентуса, которое продолжает оставаться единственным для команды Стефано Пьоли на внутренней арене в текущем розыгрыше чемпионата, стартовый рывок Милана оказался настолько серьезным, что оппонентам будет крайне сложно скинуть их с занимаемых позиций. Однако, не невозможно. И это главное, что надо было помнить Милану во время выезда на Сардинию.

Гости начали достаточно неплохо. Случайный привоз пенальти в собственные ворота со стороны соперников помог им оставить за собой стартовый отрезок встречи. Это Ликояннис неудачно подставил ногу под рывок Златана Ибрагимовича в правом фланге штрафной, после чего сам швед, а не более привычный глазу Франк Кессье, точно пробил чуть левее от центра ворот.

Легко доставшийся Милану забитый мяч, как оказалось, имел пагубное влияние на их дальнейшие атаки в первом тайме. Лишь ближе к перерыву отдельные комбинации начали достигать успеха, а на 37-й минуте счет мог быть удвоен усилиями Калабрии, которому скинул в зону перед штрафной мяч Кессье, но удар защитника последовал в правую штангу. Не самая выдающаяся игра с обеих сторон до перерыва. У Кальяри с атакой было все совсем скверно — лишь пара обостряющих навесов, которые неизменно приводили мяч к соперникам.

Вторая половина матча для хозяев началась также скверно. Калабрия длинным переводом с правого фланга отправил Ибрагимовича в левую сторону чужой штрафной, после чего Златан успешно пробил мимо Краньо в ближнем бою. На первых порах, боковой углядел офсайд в этом эпизоде, но грубой ошибке не дал состоятся VAR — все тот же Ликояннис завалил построение линии защитников.

Лишь после второго пропущенного Кальяри начал постепенно переходить на чужую половину с собственными атаками. Неожиданно, но вышедший на замену Алексис Салемакерс решил приободрить соперников собственным удалением за две последовательные желтые карточки, на зарабатывание которых у него ушло около восьми минут.

"Подачка" со стороны оппонентов не была реализована гостями. Доннарумма на 82-й минуте успешно выиграл дуэль против пробивавшего под перекладину головой Черри, а до этого — не дал Симеоне переиграть себя во время выхода один на один. На том и можно было заканчивать описание опасных моментов. Кальяри со своей серией неудачных поединков был явно не тем соперником, который мог бы остановить такой коллектива Стефано Пьоли.

В следующем туре сардинский Кальяри отправится на гостевой поединок против генуэзской Дженоа, а Милану предстоит на своем поле принять бергамаскую Аталанту.





Кальяри — Милан 0:2

Голы: Ибрагимович, 7 (пен.), 51



Кальяри: Краньо — Дзаппа (Паволетти, 80), Чеппителли, Годин, Ликояннис — Наингголан, Марин, Дункан (Олива, 69) — Перейро (Соттил, 57), Педро — Симеоне (Черри, 80).



Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер (Калулу, 46), Романьоли, Далот — Кессье, Тонали (Мейте, 72) — Кастильехо, Диас (Конти, 84), Хауге (Салемакерс, 66) — Ибрагимович.



Предупреждения: Годин, Чеппителли — Романьоли, Салемакерс



На 74-й минуте был удален Алексис Салемакерс (Милан) (второе предупреждение).