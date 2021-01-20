Италия

Причиной стала банальная невнимательность представителей тренерского штаба.

В поединке 1/8 финала Кубка Италии римская Рома на своем поле сенсационно уступила Специи, завершив основное время результативной ничьей (2:2), после чего пропустила еще два гола в овертайме (2:4).

Однако, несмотря на и без того обидное поражение, коллектив Паулу Фонсеки сумел на ровном месте попасть в очередной конфуз.

Дело в том, что регламентом Кубка Италии не предусмотрена дополнительная замена в овертаймах, вопреки общепринятой практике турниров под эгидой УЕФА.

Тренерский штаб римского клуба, по всей видимости, забыл об этой особенности турнира, из-за чего поражение "волков" со счетом 2:4 в спортивной борьбе, скорее всего, обратится в технические 0:3 уже во время ближайшего заседания дисциплинарной комиссии Федерации футбола Италии.

Стоит напомнить, что в текущем сезоне это уже не первый случай, когда римляне получают техническое поражение. Аналогичная ситуация имела место быть, когда в матче против Вероны Паулу Фонсека выставил в стартовом составе полузащитника Амаду Диавара, который на тот момент не успел пройти процесс подачи заявки на участие в "элитном" первенстве по "взрослому" списку игроков Ромы.

Данную информацию в своем аккаунте в социальной сети Twitter подтвердил итальянский журналист Николо Скира.

Свой следующий матч Рома проведет в аналогичных условиях против Специи, но уже в рамках национального первенства.