Италия

Полузащитники Фиорентины Франк Рибери и Кротоне Милош Вулич не впечатлили своим актерским мастерством.

Дисциплинарная комиссия Серии А вынесла наказания нарушителям седьмого тура чемпионата Италии — сообщает Football Italia.

Франк Рибери оштрафован за симуляцию в штрафной площадке соперника в матче Парма — Фиорентина (0:0) на 2000 евро. Такое же наказание, и тоже за "дайвинг", понесет Милош Вулич за матч Торино — Кротоне (0:0).

Также на один матч дисквалифицированы удаленные за чрезмерную эмоциональность во время матча Болонья — Наполи (0:1) спортивный директор "россоблу" Риккардо Бигон и тренер по физической подготовке "партенопеев" Дино Тендерино.