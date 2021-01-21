Италия

Португальский нападающий дал комментарий после матча с Наполи.

Ювентус обыграл Наполи в матче за Суперкубок Италии со счетом 2:0. Криштиану Роналду остался доволен своей командой и выразил надежду выиграть чемпионат.

"Мы очень довольны победой, это было сложно, особенно потому, что поле было ужасным, но мы справились. Это очень важный трофей, и мы надеемся, что он вселит в команду больше уверенности в будущем.

Милан и Интер очень сильны, но я считаю, что у нас есть все, что нужно для победы в чемпионате. Это будет очень сложно, но я верю, что Скудетто все еще возможно", — приводит слова Роналду Football Italia.

На Football.ua доступно полное видео матча за Суперкубок Италии между Ювентусом и Наполи.