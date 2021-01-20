Италия

Наставник неаполитанского клуба поделился мыслями о Суперкубковом поединке.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо рассказал об отношениях с наставником туринского клуба Андреа Пирло.

"Мы начинали вместе в 15-16 лет, победили на чемпионате мира, выиграли все, что можно. Пирло сыграл очень важную роль в моей карьере. Я тоже помог ему, когда он начинал атакующим полузащитником, а потом начал играть плеймейкера. Мы с Андреа большие друзья. Мы прекрасно проводили время на поле и за его пределами.

Завтра футбол, пусть победит сильнейший. Что бы не произошло, мы останемся большими друзьями по окончанию матча. У нас схожее видение футбола. И мне, и ему нравится искать что-то новое. Мы видели это у испанских клубов в течение многих лет", – цитирует Гаттузо Football Italia.

Football.ua предлагает вашему вниманию анонс финального поединка Суперкубка Италии между Ювентусом и Наполи.