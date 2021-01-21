Италия

Хорват поделился мыслями о своем бывшем клубе.

Новичок Милана Марио Манджукич поделился мыслями о возможном чемпионстве "россонери", а также высказался о соперничестве со своим бывшим клубом туринским Ювентусом.

"Взять скудетто – серьезное достижение. Я предпочитаю работать на поле, а не говорить. Другие клубы меня не волнуют. Сейчас я думаю только о Милане и о том, чтобы сделать все, что в моих силах в этой футболке.

Ювентус? До и после игры мы друзья. Во время матча они такие же соперники, как и все остальные. У меня были хорошие отношения с фанатами Юве, и я всегда буду уважать их за то, что они мне дали.

Я также надеюсь, что болельщики "россонери" скоро вернутся на стадион, чтобы дать клубу и мне дополнительный толчок. Я не люблю слишком много говорить о прошлом. Теперь я просто хочу сосредоточиться на настоящем", — приводит слова Манджукича официальный сайт Милана.

Ранее Марио Манджукич поделился эмоциями от перехода в стан итальянского клуба.