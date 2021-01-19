Италия

Хорват считает честью выступать за "россонери".

Недавно перешедший в Милан Марио Манджукич поделился эмоциями от перехода в стан итальянского клуба.

"Я благодарен руководству Милана за возможность присоединиться к этому великому клубу.

Для меня честь надеть эту культовую футболку и биться за цвета "россонери".

Я могу только пообещать отдавать все силы в каждом матче и пытаться помочь команде любым возможным способом", – написал Манджукич в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Манджукич мог оказаться в Сельте.