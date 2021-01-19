Хорват считает честью выступать за "россонери".
Марио Манджукич, Getty Images
19 января 2021, 22:39
Недавно перешедший в Милан Марио Манджукич поделился эмоциями от перехода в стан итальянского клуба.
"Я благодарен руководству Милана за возможность присоединиться к этому великому клубу.
Для меня честь надеть эту культовую футболку и биться за цвета "россонери".
Я могу только пообещать отдавать все силы в каждом матче и пытаться помочь команде любым возможным способом", – написал Манджукич в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что Манджукич мог оказаться в Сельте.