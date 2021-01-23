Италия

"Фиалки" добыли три очка в 19-м туре чемпионата Италии.

Завершился очередной поединок 19-го тура итальянской Серии А, в котором Фиорентина принимала на своем поле Кротоне.

Несмотря на то, что футболистам гостей удалось сократить отставание в счете в два мяча после перерыва, "фиалкам" удалось в конечном итоге удержать свое преимущество.

Финальный свисток зафиксировал победу Фиорентины со счетом 2:1.

Фиорентина - Кротоне 2:1

Голы: Бонавентура, 20, Влахович, 32 — Нванкво, 66.

Фиорентина: Драговски, Бираги, Пеццелья, Игор (Мартинес, 69), Касерес, Рибери (Валеро, 86), Кастровилли (Пулгар, 86), Бонавентура, Амрабат, Миленкович, Влахович (Куаме, 69).

Кротоне: Кордац, Педру Перейра, Луперто (Големич, 87), Марроне, Реца, Вулич (Бенали, 60), Дзанеллато (Силигарди, 77), Жуниор Мессиас (Рохас, 87), Эдуардо Энрике, Джиджи, Нванкво.

Предупреждения: Игор, Рибери - Дзанеллато, Перейра.