Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 19-го тура итальянской Серии А Ювентус принимал на своем поле Болонью и добыл уверенную победу.

Футболисты туринского гранда отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Артур и Маккенни.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус — Болонья:

Ювентус – Болонья 2:0

Голы: Артур, 15, Маккенни, 71.

Ювентус: Щесны — Данило, Кьеллини, Бонуччи (де Лигт, 78), Куадрадо — Маккенни (Демираль, 88), Бентанкур, Артур (Рабьо, 78), Бернардески (Мората, 68) — Роналду, Кулусевски (Рэмзи, 78).

Болонья: Скорупски — Дейкс (Паласио, 75), Томиясу, Данило, Де Сильвестри (Сумаоро, 46) — Сванберг (Домингес, 65), Схаутен — Виньято (Сансоне, 46), Сориано, Орсолини (Сков, 76) — Барроу.

Предупреждения: Кулусевски, 21, Кьеллини, 48, Артур, 52 — Виньятто, 14, Дейкс, 62.