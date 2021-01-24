Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Ювентус — Болонья, getty images
24 января 2021, 16:59
В поединке 19-го тура итальянской Серии А Ювентус принимал на своем поле Болонью и добыл уверенную победу.
Футболисты туринского гранда отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Артур и Маккенни.
Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус — Болонья:
Ювентус – Болонья 2:0
Голы: Артур, 15, Маккенни, 71.
Ювентус: Щесны — Данило, Кьеллини, Бонуччи (де Лигт, 78), Куадрадо — Маккенни (Демираль, 88), Бентанкур, Артур (Рабьо, 78), Бернардески (Мората, 68) — Роналду, Кулусевски (Рэмзи, 78).
Болонья: Скорупски — Дейкс (Паласио, 75), Томиясу, Данило, Де Сильвестри (Сумаоро, 46) — Сванберг (Домингес, 65), Схаутен — Виньято (Сансоне, 46), Сориано, Орсолини (Сков, 76) — Барроу.
Предупреждения: Кулусевски, 21, Кьеллини, 48, Артур, 52 — Виньятто, 14, Дейкс, 62.