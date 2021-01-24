Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 19-го тура итальянской Серии А Верона принимала на своем поле Наполи.

Несмотря на статус фаворита у неаполитанцев и ранний гол Лосано, одержать победу в этом матче им не удалось.

Более того, Верона сумела трижды отправить мяч в ворота Наполи и обеспечить себе победный результат.

Смотрите видео голов и обзор матча Верона — Наполи:

Верона — Наполи 3:1

Голы: Димарко, 34, Барак, 62, Дзакканьи, 79 — Лосано, 1

Верона: Сильвестри — Димарко (Маньяни, 56), Давидович, Гюнтер (Ловато, 76), Фараони — Илич, Тамез, Барак, Лазович, Дзакканьи (Бесса, 83) — Калинич (Ди Кармине, 56).

Наполи: Мерет — Максимович, Ди Лоренцо, Кулибали, Хюсай — Бакайоко (Лоботка, 83), Зелиньски (Элмаз, 83), Лосано, Демме (Политано, 65), Инсинье (Мертенс, 60) — Петанья (Осимхен, 65).