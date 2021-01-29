Италия

Предлагаем вашему вниманию сетку турнира.

Наполи обыграл Специю в результативном матче в последнем поединке четвертьфинала Кубка Италии.

После этой игры определились все пары полуфинала. Так Интер сыграет с Ювентусом, а Наполи будет противостоять Аталанте.

Матчи между "нерадзурри" и туринцами пройдут 2-го и 9-го февраля, а неаполитанцы и бергамаски встретятся 3-го и 10-го февраля.

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