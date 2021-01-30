Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 20-го тура итальянской Серии А.

Свой выездной поединок против Торино в рамках 20-го тура итальянской Серии А Фиорентина отметила напряженным противостоянием, по ходу которого ее футболисты получили две прямые красные карточки. Несмотря на это, гости сумели первыми открыть счет, однако пали под давлением соперника за две минуты до конца основного времени (1:1).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Торино — Фиорентина 1:1

Голы: Белотти, 88 — Рибери, 67

Торино: Сиригу — Бремер, Льянко (Мурру), Бонджорно — Синго, Лукич (Баселли), Ринкон, Линетти (Верди), Ансальди — Дзадза, Белотти

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Мартинес — Венути (Пульгар), Бонавентура (Эссерик), Амрабат, Кастровилли, Бираги — Влахович (Куаме), Рибери (Игор)

Удаления: Кастровилли, 61, Миленкович, 72

Предупреждения: Льянко, Белотти — Пранделли (не на поле), Куаме, Амбарат.