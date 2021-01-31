Италия

Аргентинский защитник отправился на самоизоляцию.

Защитник Аталанты Кристиан Ромеро сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

У 22-летнего аргентинца нет симптомов и он был отправлен на самоизоляцию, что заставит его пропустить, как минимум ближайший матч против Лацио.

В нынешнем сезоне Ромеро провел 21 поединок, в которых забил два гола и отдал четыре ассиста.

Поединок 20-го тура Серии А Аталанта — Лацио пройдет сегодня, 31 января, в 16:00 по киевскому времени.