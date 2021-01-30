Украинец может перебраться в генуэзский клуб.
Виктор Коваленко, ФК Шахтер
30 января 2021, 22:18
Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко близок к переходу в Аталанту.
По последней информации, Коваленко присоединится к Аталанте в феврале, а "горняки" получат за украинца 1 миллион евро компенсации.
В своем Twitter журналист Николо Скира сообщает, что хавбек Шахтера, не сможет сразу быть полноценным игроком Аталанты.
По информации Скиры, украинца арендует другой клуб Серии А — Дженоа. Один из положительных факторов возможной сделки — свободный слот для игрока не из ЕС.
Ранее сообщалось, что Коваленко присоединится к Аталанте в феврале.
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