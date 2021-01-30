Италия

Украинец может перебраться в генуэзский клуб.

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко близок к переходу в Аталанту.

По последней информации, Коваленко присоединится к Аталанте в феврале, а "горняки" получат за украинца 1 миллион евро компенсации.

В своем Twitter журналист Николо Скира сообщает, что хавбек Шахтера, не сможет сразу быть полноценным игроком Аталанты.

По информации Скиры, украинца арендует другой клуб Серии А — Дженоа. Один из положительных факторов возможной сделки — свободный слот для игрока не из ЕС.

Ранее сообщалось, что Коваленко присоединится к Аталанте в феврале.

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