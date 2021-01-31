Италия

Украинский футболист получил оценку 6,0 от портала, выйдя при этом на замену в начале второго тайма.

Аталанта потерпела поражение от Лацио в рамках 20-го тура итальянской Серии А со счетом 1:3.

В данном матче участие принял украинец Руслан Малиновский, который вышел на поле с первых минут второго тайма, однако отметиться результативными действиями не смог.

Статистический портал Whoscored оценил игру украинца в 6,0 балла, что является самой низкой оценкой среди всех футболистов, которые выходили на поле в данном противостоянии.

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