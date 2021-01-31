Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В центральном поединке 20-го тура итальянской Серии А Аталанта принимала на своем Лацио и потерпела поражение со счетом 1:3.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский принял участие в данном противостоянии, выйдя на поле в начале второго тайма, однако существенно повлиять на конечный результат встречи у него не получилось.

Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта — Лацио:

Аталанта – Лацио 1:3

Голы: Пашалич, 79 — Марушич, 3, Корреа, 51, Мурики, 82.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Мехле, де Роон, Фройлер, Руджери (Малиновский, 46) — Миранчук (Пашалич, 53) — Иличич (Ламмерс, 67), Сапата (Мюриэль, 54).

Лацио: Рейна — Патрик (Мусаккьо, 38), Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 82), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 59), Марушич — Иммобиле (Мурики, 82), Корреа (Перейра, 82).

Предупреждения: Патрик, 24, Мусаккьо, 58.