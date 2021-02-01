Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 20-го тура итальянской Серии А.
Наполи — Парма, Getty Images
01 февраля 2021, 07:05
В домашнем поединке в рамках 20-го тура итальянской Серии А против Пармы Дженнаро Гаттузо сумел вместе с неаполитанским Наполи одержать важную победу (2:0), чем укрепил уверенность президента клуба Аурелио де Лаурентиса в перспективах собственного присутствия на должности главного тренера "южан". Успех Наполи принесли точные удары Эльмаза и Политано в конце первого и второго таймов соответственно.
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Наполи — Парма 2:0
Голы: Элмаз, 32, Политано, 82
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Хюсай, 77) — Эльмаз (Максимович, 77), Демме, Зелиньски (Бакайоко, 70) — Лосано, Петанья (Политано, 63), Инсинье.
Парма: Сепе — Конти, Осорио, Гальоло, Пеццелла (Бюси, 79) — Грасси (Эрнани, 46), Бругман (Ман, 80), Куртич (Сипрьен, 81) — Куцка, Корнелиус, Жервиньо.
Предупреждения: Демме, Эльмаз — Гальоло, Пеццелла, Конти, Бругман.