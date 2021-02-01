Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 20-го тура итальянской Серии А.

В домашнем поединке в рамках 20-го тура итальянской Серии А против Пармы Дженнаро Гаттузо сумел вместе с неаполитанским Наполи одержать важную победу (2:0), чем укрепил уверенность президента клуба Аурелио де Лаурентиса в перспективах собственного присутствия на должности главного тренера "южан". Успех Наполи принесли точные удары Эльмаза и Политано в конце первого и второго таймов соответственно.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Наполи — Парма 2:0

Голы: Элмаз, 32, Политано, 82

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Хюсай, 77) — Эльмаз (Максимович, 77), Демме, Зелиньски (Бакайоко, 70) — Лосано, Петанья (Политано, 63), Инсинье.

Парма: Сепе — Конти, Осорио, Гальоло, Пеццелла (Бюси, 79) — Грасси (Эрнани, 46), Бругман (Ман, 80), Куртич (Сипрьен, 81) — Куцка, Корнелиус, Жервиньо.

Предупреждения: Демме, Эльмаз — Гальоло, Пеццелла, Конти, Бругман.