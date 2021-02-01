Италия

Украинец надолго прописался в Италии.

Полузащитник Виктор Коваленко оформил свой переход из донецкого Шахтера в итальянскую Аталанту.

Клуб решил не сообщать о том, на сколько подписан контракт с украинцем.

Как сообщает агент Виктора Коваленко Вадим Шаблий в интервью программе Вмикай підігрів, хавбек подписал контракт по схеме 4+1.

Также он отметил, что руководство и тренерский штаб бергамасков даже не рассматривали вариант с арендой Коваленко в Дженоа, о чем заявлялось в СМИ.

Ранее сообщалось, что Коваленко, вероятно, стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты.

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