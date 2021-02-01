Украинец надолго прописался в Италии.
Виктор Коваленко, Аталанта
01 февраля 2021, 23:28
Полузащитник Виктор Коваленко оформил свой переход из донецкого Шахтера в итальянскую Аталанту.
Клуб решил не сообщать о том, на сколько подписан контракт с украинцем.
Как сообщает агент Виктора Коваленко Вадим Шаблий в интервью программе Вмикай підігрів, хавбек подписал контракт по схеме 4+1.
Также он отметил, что руководство и тренерский штаб бергамасков даже не рассматривали вариант с арендой Коваленко в Дженоа, о чем заявлялось в СМИ.
Ранее сообщалось, что Коваленко, вероятно, стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты.
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