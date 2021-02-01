Украина

Украинский полузащитник получил солидный контракт в бергамской команде.

Виктор Коваленко будет получать два миллиона евро в год по контракту с Аталантой, утверждает Calcio e Finanza.

В таком случае украинский полузащитник станет самым высокооплачиваемым футболистом бергамской команды.

Отметим, что наивысшая зарплата в клубе на данный момент у трех футболистов: Иличич, Муриэль и Сапата. Они получают по 1,8 миллиона евро в год.

По информации ряда авторитетных СМИ, трансфер Коваленко обошелся Аталанте в 700 тысяч евро.

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