Италия

"Россонери" продолжают переговоры с итальянским голкипером.

Милан продолжает длительные переговоры о продлении контракта со своим вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, стороны не могут сойтись сразу по нескольким пунктам нового соглашения. 21-летний голкипер намерен зарабатывать по 10 млн евро в год, но "россонери" настаивают на окладе в 7 млн евро в год плюс бонусы.

Второй нюанс заключается в сумме отступных — Милан хочет, чтобы она была не менее 40 млн евро, а агент вратаря — не менее 30 млн евро. И наконец длительность контракта — "россонери" желают заключить договор на четыре года, а сам футболист на меньший срок.

Действующий контракт Доннаруммы рассчитан до лета 2021 года. В текущей кампании он провел 26 поединков, из которых восемь на ноль.