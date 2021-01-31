Контакты с ключевым игроком команды Стефано Пьоли были поставлены на паузу.
Паоло Мальдини, Getty Images
31 января 2021, 09:50
В своем интервью ресурсу Football Italia технический директор Милана Паоло Мальдини прокомментировал информацию о ходе переговоров между клубом и голкипером Джанлуиджи Доннаруммой относительно возможного продления контракта.
"Мы заморозили переговоры о продлении контракта с Джанлуиджи до закрытия трансферного окна, — сказал известный в прошлом футболист, — Мы были достаточно активны по ходу данной трансферной кампании. Руководство клуба позволило нам пригласить определенных игроков, а мы, в свою очередь, четко вложились в рамки установленного бюджета.
Сейчас у нас есть все для того, чтобы достичь успеха в этом сезоне", — подытожил функционер "россонери".
Свой следующий поединок Милану предстоит провести дома против Кротоне 7 января в рамках итальянской Серии А.